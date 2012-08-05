Представители секс-меньшинств Вьетнама вышли на парад в Ханое

Представители нетрадиционной сексуальной ориентации впервые вышли, а точнее, выехали, на парад в Ханое, столице Вьетнама, участники акции прокатились по улицам Ханоя на велосипедах, украшенных воздушными шарами и разноцветными флагами.

Предшествовал гей-параду в Ханое гей-парад в Хошимине, проведенный в субботу, в нём участвовали около 100 человек.

Отметим, что министр юстиции Вьетнама Ха Хунг Куонг заявил в июле, что в будущем, возможно, во Вьетнаме будут узаконены однополые браки.