На Юге Йемена, по последним данным, 42 человека погибли, 37 получили ранения разной степени тяжести в результате взрыва, который совершил террорист-смертник на похоронах в городе Джаар провинции Абьяна.

"АН" писали, что ранее сообщалось о 20 раненых и 20 погибших в результате этого теракта, затем число жертв возросло до 25.

"Смертник взорвал себя во время траурной церемонии, которую устроил в память о своем отце начальник одного из комитетов народного сопротивления", — приводит слова очевидца агентство France Press, передает ИТАР-ТАСС. Ранее сообщалось, что трагедия произошла на похоронах информатора правительственных сил.

По его мнению, мужчина был членом террористической сети "Аль-Каида", которая таким образом мстит народному ополчению за то, что его бойцы помогали правительственным войскам освободить Джаар и ряд других городов на юге страны.