Юго-восток Азии идёт ко дну из-за наводнений, вызванных ливнем и тайфуном. ВИДЕО

Юго-восток Азии оказался в очередной раз под ударом мощной стихии: ливень вызвал каскад наводнений в четырёх странах - Китае, Индии, Филиппинах и Северной Корее. Число погибших приближается к двумстам.

"АН" писали, что в Поднебесной 1 млн китайцев были вынуждены покинуть свои дома. Вчера сообщалось о 2, сегодня о 8 погибших в результате тайфуна, наводнений и оползней.

В Северной Стране Утренней Росы - КНДР по последним данным, количество жертв наводнения увеличилось до 170 человек. Еще 400 человек числятся пропавшими без вести. Около 80 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома или же остались без крова, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР, передали Вести.

В Индии стихия нанесла наибольший удар по штату Уттараханд на севере страны: погибли 7 человек, еще 38 человек числятся пропавшими без вести. Местные реки вышли из берегов в результате нескончаемого со 2-го августа проливного дождя.

В Стране тысячи островов, по сообщению местных властей, потоки воды смыли несколько гостиниц, а также сотни жилых домов. Наводнение на Филлипинах привело к транспортному хаосу.

Во всех этих странах под удар также попали посевы сельскохозяйственных культур. Иностранные специалисты отмечают, что погодная ситуация крайне негативным образом скажется на продовольственном обеспечении и даже может спровоцировать голод на юго-востоке Азии.

А тем временем в США царит засуха, уничтожая посевы с таким аппетитом, что аналитики прогнозируют взлёт мировых цен на продовольствие. Но в воскресенье роковой шторм разогнал участников и сотню тысяч зрителей фестиваля Lollapalooza в Чикаго.