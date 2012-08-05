Афганские артефакты возвращаются на родину благодаря Британскому музею

В афганскую столицу в воскресенье прибудет драгоценный груз: сотни археологических артефактов, похищенных из Афганистана, будут переданы национальному музею в Кабуле в воскресенье.

Возраст некоторых из этих предметов достигает 4 тыс. лет. Они были вывезены с территории страны во время войны в Афганистане в 1990-х годах.

Вернуть на родину их помог Британский музей. Археологи утверждают, что возвращение артефактов является предметом национальной гордости. Однако, как отмечает корреспондент Би-би-си в Кабуле, существует озабоченность относительно судьбы этих предметов в связи с нестабильностью в Афганистане.