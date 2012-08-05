У берегов Нигерии пираты похитили четверых нефтяников-гастарбайтеров
5 августа 2012, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
В прибрежных водах Нигерии похищены граждане Индонезии, Малайзии, Ирана и Таиланда. Они накануне были взяты в плен вооруженной группировкой, напавшей на судно, перевозившее их к нефтяной платформе.
Нигерийский выслеживает судно с четырьмя похищенными гастарбайтерами.
При захвате заложников погибли двое служивших на флоте нигерийцев, передает Би-Би-Си. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из группировок.
"АН" прошедший год в территориальных водах Нигерии резко участились случаи нападения на суда и похищения людей на суше страны.