В Йемене умерли пять пострадавших от взрыва накануне на похоронах погибшего информатора правительственных войск в городе Джаар провинции Абьян. Таким образом число жертв подрыва террориста-смертника возросло до 25.

Ранее пять вооруженных бойцов, возможно, входивших в "Аль-Каиду", погибли в пустыне при обстреле с американского беспилотника в провинции Хадрамаут, напоминает Би-Би-Си.

Ранее "АН" писали, что поступила информация о 20 погибших и примерно 20 раненых при взрыве в Йемене.

В 2011 году ряд городов Абьяна находился под контролем повстанческой организации "Ансар аль-Шариат". В 2012 году правительство Йемена взяло жёсткий курс по уничтожение "Аль-Кайеды" на своей территории. В течение двух месяцев правительственная армия вела борьбу за Абьян с повстанцами, объявив провинцию полностью очищенной в июне текущего года.