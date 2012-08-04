Польша создаcт собственную ПРО

Президент Польши Бронислав Коморовский решил, что в его стране должна быть создана собственная система противоракетной обороны. По словам Коморовского, эта система должна быть способна защитить Польшу от воздушных атак, и в будущем стать элементом общего щита стран НАТО.

Президент Польшиназвал ошибкой то, что принимая предложение США (о строительстве системы ПРО НАТО в Европе), не приняли во внимание политического риска, связанного со сменой президента.

По его словам, за это Польша заплатила большую цену, и этой ошибки повторять нельзя.Напомним, администрация экс-главы Белого дома Джорджа Буша-младшего планировала разместить в Польше 10 противоракет и радар в Чехии.

В 2009 году Барак Обама внес изменения в планы создания ЕвроПРО, одобрив ее создание в 4 этапа. Согласно новой стратегии, Польшу планируется подключить к системе только в 2018 году, разместив на ее территории мобильные батареи противоракет SM-3.

В 2020 году эти противоракеты планируется заменить на более совершенные, способные защищать уже всю территорию стран-членов НАТО не только от баллистических ракет средней и меньшей дальности, но и межконтинентальных.Бронислав Коморовский отметил, что сейчас Польша обладает устаревшими системами, которые все меньше способны защищать страну. Он считает, что трата средств на их обновление бессмысленна, если они не защищают от таких видов атак, как воздушные и ракетные.