На сайте Reuters хакеры размещали фальшивые новости о Сирии

Блог-платформа информационного агентства Reuters подверглась атаке хакеров, в результате которой на сайте появились фальшивые сообщения о ситуации в Сирии.

В частности, под именами журналистов Reuters было опубликовано интервью с одним из лидеров повстанцев, руководителем Свободной сирийской Армии - Риадом аль Асадом. В нем он говорит о том, что после продолжительных боев с правительственными войсками в городе Алеппо, его войска были вынуждены покинуть город.

В пятницу вечером, агентство заявило, что не проводила это интервью. Свободная сирийская армия также опровергает эту информацию. В другом вымышленном тексте сообщалось, что мятежники закупили химическое оружие у Ливии, которые они собираются переправить в Сирию.

Сирийская оппозиция считает, что за этими действиями стоят службы президента Сирии Башара Асада.

В настоящий момент блог удален. Reuters намерено расследовать это дело, но пока никакой информации о том, как это могло произойти - нет.