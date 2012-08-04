В Италии в пятницу была проведена акция протеста против директивы ЕС, определяющей порядок выдачи лицензий для работы в пляжной индустрии. Руководство многих частных пляжей не выдавало туристам зонты.

В результате вчера многие отдыхающие не смогли укрыться от зноя в тени пляжных зонтов.

Новый порядок выдачи лицензий должен вступить в силу в 2016 году. Экономическая рецессия затронула индустрию отдыха -посещаемость многих частных пляжей в Италии снизилась на четверть, доходы баров и ресторанов сократились вдвое.



Новый закон должен сделать прозрачной процедуру передачи публичных пляжей в частные руки, для чего будут проводиться тендеры, но предприниматели говорят, что новые правила заблокируют инвестиции и лишат работы 600 тысяч человек. В Италии действуют около 30 тысяч частных пляжей.

"Нельзя вот так, вдруг, менять закон, не обращая внимания на нашу работу, предлагая проводить тендер, в котором будут участвовать конкуренты из Кувейта или других стран", - говорит один из владельцев частного пляжа в Италии, передает Euronews.