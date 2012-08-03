Бег на месте: в Соединённых Штатах прибыло безработных и рабочих мест

Власти Соединнных Штатов минувшим июлем активизировали борьбу с безработицей, причём успешно: официальные статистические данные свидетельствуют, что за месяц было создано более 160 тысяч новых рабочих мест.

Это значительно больше, чем прогнозировали экономисты и это лучшая статистика по рабочим местам в США за последние полгода, передает Би-Би-Си.

Но, несмотря на это, общий уровень безработицы также повысился.

Кандидат в президенты США от республиканцев Митт Ромни тут же злорадно заявил, что новые данные по безработице говорят о "сокрушительном ударе по семьям среднего класса".