Глава МИД Швеции: «Режим Лукашенко является самым репрессивным в Европе»

Немецкие СМИ комментируют ситуацию с выдворением посла Швеции из Белоруссии. Как пишет немецкая газета «Wirtschafts Woche» решение о непродлении акредитации для посла Стефана Эрикссона вызвано тем, что шведский дипломат поддерживал контакты с белорусской оппозицией.

В ответ на действия белорусского правительства министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт на своей странице в «Твиттере» написал в пятницу: «Таким образом режим Лукашенко показал своё истинное лицо».

Бильдт также заявил радиостанции SR что во всех странах «дипломаты должны весьти переговоры с оппозицией и поддерживать с ней контакты». По его мнению, «режим Лукашенко является самым репрессивным в Европе».

Возможно причиной этого решения стало дело «плюшевых мишек»: в начале июля гражданский самолет под управлением подданных Швеции, разбросал над Минском и Ивенцом (Минская область) плюшевых мишек с призывами о свободе прессы в стране.