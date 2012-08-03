В Найроби у штаба ВВС Кении прогремел мощный взрыв, есть жертвы

В кенийской столице сработало мощное взрывное устройство возле штаба военно-воздушных сил страны в Найроби. По меньшей мере один человек погиб. Местные СМИ сообщают также о нескольких раненых.

"АН" писали, что теракты в Кении происходят с незавидной частотой. 1 июля неизвестные в масках закидали сегодня гранатами здания двух христианских храмов в небольшом городке Гарисса во время совершения богослужений. Когда прихожане начали выбегать из церквей, террористы стали стрелять. Погибли 10 человек и 40 ранены.

Предполагается, что за ними стоит сомалийское ответвление международной террористической сети "Аль-Кайеда", мстящее таким образом за военную операцию кенийской армии против боевиков в Сомали.

Напомним, в октябре прошлого года Кения ввела войска в Сомали для борьбы с экстремистами. С тех пор члены "Аш- Шабаб" в отместку постоянно осуществляют теракты на кенийской территории, жертвами которых становятся не только военные, но и мирные жители.