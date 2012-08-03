Бельгийцы против замаливания грехов в монастыре женой маньяка. ВИДЕО

В Бельгии сотни граждан вышли на демонстрацию протеста в связи с планируемым освобождением из тюрьмы Мишель Мартен - бывшей супруги и сообщницы серийного убийцы и педофила Марка Дютро.

Протестующие, неся в руках черные и белые воздушные шары и скандируя "позор, позор", прошли через город Малонн к женскому монастырю, который согласился дать прибежище Мартен после ее выхода из тюрьмы, передает Би-Би-Си. Некоторые демонстранты попытались прорваться через полицейские заграждения, выставленные у монастыря.

Мишель Мартен отбыла в тюрьме 16 лет из назначенных ей судом 30. Власти согласились, чтобы остаток срока она провела в монашеской келье.

Ее супруг, Марк Дютро, в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за серию похищений, изнасилований и убийств.

Напомним имена жертв Дютру:

Жюли Лежён, 8 лет в момент похищения 24 июня 1995 года, умерла от голода, тело нашли 17 августа 1996 года;

Мелисса Руссо, 8 лет на 24 июня 1995 года, умерла от голода, тело нашли 3 сентября 1996 года;

Ан Маршаль, 17 лет, похоронена заживо;

Эйфье Ламбрекс, 19 лет, похоронена заживо;

Сабина Дарденн, 12 лет - спасена;

Летисия Делез, 14 лет - спасена.