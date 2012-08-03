ВС: Неприкосновенность чиновников на хамство в суде не распространяется
3 августа 2012, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Пакистане в пятницу Верховный суд отменил недавно принятый закон, который освобождает высших правительственных чиновников от уголовного преследования в связи с обвинением в неуважении к суду.
Пятеро членов Верховного суда во главе с председателем, Ифтихаром Чаудри, постановили, что эта правовая норма противоречит конституции, передаёт Би-Би-Си.
Парламент Пакистана принял закон в июле - после того, как судьи отправили в отставку премьер-министра страны Юзуфа Резу Гилани, обвиненного в неуважении к суду.