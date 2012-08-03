Вьетнамские геи ударят велопробегом в Ханое по дискриминации меньшинств

Во Вьетнаме, впервые за тысячелетнюю историю столицы, в грядущие выходные пройдёт, гей-парад с концертами, лекциями и кинопоказами.В воскресенье участники акции проедут на велосипедах по улицам Ханоя.

Хотя гомосексуализм во Вьетнаме не запрещен законом, но по-прежнему является предметом социальных запретов, недопонимания и дискриминации, передает Би-Би-Си. Между тем, в июле министр юстиции Ха Хунг Кыонг внезапно заявил, что, возможно, настало время законодательно признать однополые браки.

Ханой - столица Вьетная, история города начинается с 1010 года когда император Ли Тхай То приказал возвести город в окрестностях крепости Дайла и перенести сюда столицу государства Дайковьет их Хоалы. Новый город получил название «Тханглонг» (вьетн. Thăng Long, тьы-ном 昇龍, «Взлетающий дракон»). Название «Ханой» стало использоваться с 1831 года по указу императора Минь Манга.