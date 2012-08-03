Amnesty International: разлив нефти в Нигерии произошёл по вине добытчицы Shell

Очередной скандал, связанный с загрязнением окружающей среды, разгорается вокруг нефтедобывающей компании Shell, которая отказалась предоставить властям Нигерии необходимые данные о крупной утечке нефти, продолжавшейся неделю.

Авария произошла в начале этого года в дельте реки Нигер, передает Би-Би-Си. Shell назвала причиной аварии умышленную порчу трубопровода.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Shell в том, что состояние нефтепровода, который, по их мнению, и стал причиной крупной утечки нефти и загрязнения окружающей среды, настолько удручающе, что Shell не рискует представитль ее на суд властей Нигерии и экспертов.