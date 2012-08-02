На северо-востоке Японии столкнулись туристический автобус и грузовик

Более тридцати человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком на северо-востоке Японии на скоростной трассе Тохоку.



По данным полиции, автобус компании-оператора "Cruising World", следовавший в город Сендай из токийского парка развлечений "Диснейленд", протаранил сзади грузовой автомобиль. Водитель автобуса признался, что задремал и не помнит момента столкновения.

В результате дорожно-транспортного происшествия ранения получили 28 пассажиров, водитель автобуса, а также два человека, ехавшие в грузовике, сообщает РИА Новости. Травмы одного из пострадавших оцениваются как серьезные.



