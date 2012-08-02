Хеттский царь из серого базальта найден на востоке Турции

Почти не тронутую временем скульптуру обнаружила на востоке Турции в провинции Хатай международная археологическая экспедиция под руководством профессора Торонтского университета Тимоти Харрисона.



Как сообщает Анатолийское агентство, предполагается, что полутораметровая хеттская скульптура из серого базальта изображает Саппилулима - могущественного владыки некогда могущественной империи на территории Малой Азии. В свое время он закрепил свое правление на обширной территории, охватывающей современную Турцию и Сирию.

Хеттский царь, весящий, кстати, полторы тонны, держит в одной руке колос, а в другой - копье. Эти два символа означают одновременно и воинственность монарха- завоевателя , и мирный труд его подданных. Фигура явно сделана умелым каменотесом и впечатляет своей массивностью и изяществом замысла. Ее украшают вьющиеся волосы и почти гипнотизирующие глаза - зрачки, видимо, из черного базальта, на белом фоне широко раскрытых роговиц, также из твердого камня.

Министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай сказал, что находку будут в течение года изучать. Она будет экспонироваться в музее города Хатай, сообщает ИТАР-ТАСС. "Это - редчайший экземпляр цивилизаций, существовавших на земле нашей Анатолии. Ни у нас, да и вообще, нигде в мире не найти такой замечательной скульптуры древних хеттов".



