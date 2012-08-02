За минувшие двое суток в Сирии в результате столкновений армии и оппозиционных сил погибли сто сорок человек. В пригородах Дамаска убитыпятьдесят восемь человек, ранения получили около сотни.



С середины июля 2012 года основные бои между повстанцами и армией Башара Асада проходят в районе Алеппо - финансовой столицы Сирии. Оппозиция смогла захватить все въезды и выезды из Алеппо, а также военную базу в соседнем городе Аль-Баб. В ряде районов Алеппо продолжается противостояние регулярной армии и подразделений "Свободной сирийской армии", некоторые кварталы остаются без электроэнергии. На улицах города происходят вооруженные столкновения между защитниками и противниками режима. Регулярная армия использует тяжелое вооружение, ракеты и артиллерийские снаряды для борьбы с оппозиционными силами.

Турецкая газета "Миллиет" сообщила о захвате силами ССА на юге Алеппо двух полицейских участков и штаба "Шеббиха" — вооруженных формирований, поддерживающих президента САР Башара Асада. Число жертв нападений составило 41, в том числе семь полицейских, 17 военнослужащих попали в плен к ССА.

Руководитель местной ячейки "Шеббиха" Зейно Берри на протяжении многих лет оставался верным режиму. Сторонники Берри были казнены трибуналом "Свободной сирийской армии", глава ячейки застрелен.



