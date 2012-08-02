Закон об ужесточении санкций против Ирана отправлен на подпись Обаме

Американский Конгресс одобрил ужесточение санкций против Исламской республики Иран. Эту меру одобрили Палата представителей и Сенат. Как ожидается, законопроект будет отправлен на подпись президенту США.

Документ, принятый Конгрессом, предусматривает санкции против всех компаний, ведущих совместную с Ираном добычу урана и других радиоактивных веществ, необходимых для производства ядерного оружия. Помимо этого, санкции вводятся в отношении компаний, предоставляющих Ирану нефтяные танкеры или же страхующих танкеры, принадлежащие Ирану. Напомним, США наряду с Израилем и странами Евросоюза подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. В свою очередь иранское правительство заявляет, что ядерная программа носит исключительно мирный характер.