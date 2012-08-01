На севере Индии автобус упал в пропасть, погибли 27 человек

В Индии автобус упал в пропасть. В результате погибли 27 человек погибли, еще 25 получили ранения. Авария произошла в среду, 1 августа на севере Индии, отмечает Центр по чрезвычайным ситуациям (DMMC).

Инцидент произошел в 80 километрах от города Дехрадун. На борту автобуса находились 52 пассажира, передает РИА Новости. Автобус внезапно потерял управление и рухнул в пропасть глубиной 200 метров.