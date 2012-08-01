Во Франции к мечети подбросили свиные головы

На юге Франции посетители мечети в городе Монтобан обнаружили у входа в храм две свиные головы. Инцидент произошел в среду, 1 августа. Злоумышленники разлили около входа в молитвенный дом большое количество свиной крови.

"Это недостойный поступок. Я не знаю, что происходит. Люди теряют головы, особенно в Рамадан", - заявил имам мечети Монтобана Хаджи Мохамед (Hajii Mohamed). Об этом пишет Лента.ру. Представители организации Islamophobia Observatory назвали произошедшее "расистской провокацией".