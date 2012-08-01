Испанские регионы не согласны с политикой правительства

Испанские регионы не согласны с политикой экономии, направленной на борьбу с долговым кризисом в стране. Премьер-министр Испании Мариано Рахой не в состоянии контролировать некоторые районы страны.



В частности, Андалузия и Каталания выступают решительно против проводимой политики.

На прошлой неделе Мариано Рахой объявил о сокращении расходной части бюджета до 2014 года на 65 миллиардов евро в обмен на финансовую поддержку со стороны Европейского союза. В этой связи автономным регионам были поставлены жесткие условия.

Как передают испанские СМИ, министр экономики Каталонии бойкотировал встречу в Мадриде, на которой должны были быть согласованы меры по сокращению бюджетного дефицита в регионах. Его коллега, министр экономики Андалузии покинул заседание сразу после его начала.

Напомним, что четвертая по величине экономика Европы находится сейчас в плачевном состоянии: многие работники бастуют, в стране закрываются десятки предприятий, растет безработица. Многие испанцы стараются хранить свои сбережения за пределами страны. Только в мае 2012 года за границу было переведено около 41, 3 млрд евро, что в четыре раза больше по сравнению с предыдущим годом.



