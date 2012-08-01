В Грузии назначен день парламентских выборов

Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил парламентские выборы на 1 октября 2012 года. Об этом заявила сегодня на брифинге пресс-спикер главы грузинского государства Манана Манджгаладзе.



Национал-демократический институт США (NDI) недавно провел опрос, согласно которому за правящую партию "Единое национальное движение" готовы проголосовать 36% опрошенных.

За оппозиционную коалицию грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" готовы проголосовать 18%, на третьем месте - оппозиционная парламентская партия "Христиан-демократическое движение" - 3%. За другие оппозиционные партии намерен проголосовать 1% респондентов.

При этом 22% заявили, что пока не знают, за кого будут голосовать, а 16% отказались от ответа, сообщает РИА Новости.

В коалицию "Грузинская мечта", которая была создана 21 февраля, входят партия экс-посла Грузии в ООН Ираклия Аласания "Наша Грузия - свободные демократы", Республиканская партия, Национальный форум, "Промышленность спасет Грузию", Консервативная партия, а также учрежденная Иванишвили партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Коалиция надеется взять большинство на октябрьских выборах в 150-мандатный грузинский парламент, покончив с монополией правящего "Единого национального движения".



