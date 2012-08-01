В Грузии назначен день парламентских выборов
1 августа 2012, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил парламентские выборы на 1 октября 2012 года. Об этом заявила сегодня на брифинге пресс-спикер главы грузинского государства Манана Манджгаладзе.
Национал-демократический институт США (NDI) недавно провел опрос, согласно которому за правящую партию "Единое национальное движение" готовы проголосовать 36% опрошенных.
За оппозиционную коалицию грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" готовы проголосовать 18%, на третьем месте - оппозиционная парламентская партия "Христиан-демократическое движение" - 3%. За другие оппозиционные партии намерен проголосовать 1% респондентов.
При этом 22% заявили, что пока не знают, за кого будут голосовать, а 16% отказались от ответа, сообщает РИА Новости.
В коалицию "Грузинская мечта", которая была создана 21 февраля, входят партия экс-посла Грузии в ООН Ираклия Аласания "Наша Грузия - свободные демократы", Республиканская партия, Национальный форум, "Промышленность спасет Грузию", Консервативная партия, а также учрежденная Иванишвили партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
Коалиция надеется взять большинство на октябрьских выборах в 150-мандатный грузинский парламент, покончив с монополией правящего "Единого национального движения".