Башар Асад призвал армию к решающей битве за судьбу своего народа

Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, что от исхода сражения сирийской армии с вооруженной оппозицией будет зависеть не только настоящее, но также прошлое и будущее страны.



«Судьба нашего народа, его прошлое, настоящее и будущее зависит от этого сражения», - отметил Асад в заявлении, которое он сделал по случаю дня вооруженных сил страны, сообщает vz.ru.

Он выразил благодарность военнослужащим за то, как они сражаются с «уголовными террористическими бандами»: «Моя вера в вас огромна, наш народ также верит в вас, как в защитников ценностей нашего общества».

Мятежники заявили вчера, что захватили город Аль-Баб недалеко от сирийского Алеппо, который в последнее время стал центром боев правительственной армии с повстанцами.

Повстанцы утверждают, что это был последний город на севере страны, за исключением Алеппо, который находился под контролем правительственных войск.

В этот же день стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев перевел Сирию из списка стран со сложной общественно-политической обстановкой в перечень государств, находящихся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта.

По данным СМИ, в приграничной с Турцией полосе, рядом с провинцией Хатай, сирийские войска разместили снайперов, в задачи которых входит предотвращение бегства граждан Сирии.

Ранее "АН" писали: В среду 1 августа сирийская армия начала бои с повстанцами в христианских районах Дамаска.