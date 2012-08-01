Перед резиденцией президента Виктора Януковича в Межгорье милиция задержала журналисток Наталью Соколенко и Татьяну Чорновил. Татьяне предъявлено обвинение в хулиганстве, Наталья – свидетель.



«Напротив Межгорья я написала «ЯНУКОВИЧ, язык - твой приговор, не подписывай». На дороге желтой краской. Буквы были наверное по метру», - рассказала Татьяна.

По ее словам, это была ее личная акция, а Соколенко находилась на месте как журналист, чтобы описать это событие.

«Задержали нас сначала работники Госавтоинспекции, потом привезли нас в Вышгородский райотдел. Сейчас нас передали суду», - добавила Татьяна.

По ее словам, ей инкриминируют статью 173 - мелкое хулиганство.

«Но если посмотреть эту статью, она совсем не подходит под ситуацию. Там речь идет о нецензурной брани, аморальном поведении. Ситуация не подходит ни под первое, ни под второе», считает журналистка, сообщают «Аргументы недели – Крым».

Она добавила, что по закону, по этому обвинению могут дать от штрафа до 15 суток административного ареста.

«Есть такое подозрение, что могут в принципе даты и 15 суток», - добавила она.

Как известно, Чорновил баллотируется по 120 округу в ВР от объединенной оппозиции.







