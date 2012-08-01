Российские моряки почти на два месяца застряли в Китае

Члены экипажа теплохода Newzenberg не могут вернуться на родину из китайского порта Шанхай, у них закончились трудовые контракты, но замену им не предоставляют. Они обратились за помощью в профком моряков Владивостока.



«За помощью к нам обратились 14 членов экипажа судна Newzenberg. Они около двух месяцев находятся в Шанхае. У моряков закончились трудовые контракты, но замену им не предоставляют», - сообщил председатель профкома моряков во Владивостоке Петр Осичанский.

Долг по зарплате морякам за четыре месяца составил почти 80 тыс. долларов.

Как сообщает экипаж, у приморской компании-оператора ООО «СК Лам» возникли проблемы с оплатой ремонта судна. Профком моряков потребовал полностью выплатить долги морякам и организовать репатриацию членов экипажа, сообщает vz.ru.

Если это не будет сделано, подключится к решению проблемы российский консул в Китае, а профсоюз будет добиваться ареста судна.



