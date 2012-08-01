В христианских районах Дамаска сирийская армия ведет бои с повстанцами

В среду 1 августа сирийская армия начала бои с повстанцами в христианских районах Дамаска, речь идет о кварталах Баб Тума и Баб Шарки, ранее сообщалось, что повстанцы не имеют доступа в данные района сирийской столицы.

По данным одной из правозащитных организаций, столкновения между военными и повстанцами начались рано утром в среду.