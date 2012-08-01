В Нью-Йорке продаются апартаменты за $100 млн

Пентхаус площадью 743 кв. м, занимающий с 73 по 75 этажи в небоскребе "Ситиспайр" (CitySpire Center) в трех кварталах от Центрального парка Нью-Йорка, предлагается потенциальным покупателям.

Квартира примечательна не столько планировкой и метражом - в аппартаментах шесть спален, девять ванных комнат, винный погреб на 1 тыс. бутылок - сколько видом, открывающимся из окон жилья: квартиру опоясывают террасы, с которых открывается обзорная панорама на Нью-Йорк.

Владелец Стивен Клар купил апартаменты в 1993 году за $4,5 млн.