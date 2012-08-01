На границу с Сирией доставлены турецкие бронетанковые подразделения

Танки и бронетранспортеры из состава 5-ой бронетанковой бригады турецкой армии, расквартированной в Газиантепе, доставлены на большегрузных автомобилях к сирийской границе.



Бронетехника размещена на "критических участках" турецко-сирийской границы и выдвинута практически "на нулевую отметку" в районе населенных пунктов Демирышык и Акчабаглар, передает Анатолийское агентство. Турки, живущие в этом районе, "с прибытием бронетанковых подразделений стали чувствовать себя увереннее".

Прибывшая в регион военная техника отдана в распоряжение командованию местных пограничных подразделений. К развернутым в районе сирийской границы бронетанковым подразделениям направлен военный конвой, в составе которого грузовики и автоцистерны с горючим.



