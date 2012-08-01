Пассажир авиакомпании Air Canada нашел швейную иглу в сэндвиче

Нашла продолжения история, произошедшая с американской авиакомпанией Delta Air, когда в июле швейные иглы были найдены в сэндвичах, предназначенных для пассажиров бизнес-класса на четырех рейсах авиакомпании.

На этот раз пассажир авиакомпании Air Canada обнаружил во время обеда "колючие сэндвичи", полиция Канады расследует обстоятельства инцидента.

ЧП произошло во время перелета из города Виктория (Британская Колумбия) в Торонто, отмечает пресса Канады.