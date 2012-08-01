Впечатлительные нью-йоркцы поверили в настоящих зомби на улицах города

В Нью-Йорке провели эксперимент в рамках промо-кампании телесериала «Ходячие мертвецы». На улицах города появились «зомби», вызвавшие у населения страх и панику. Реакции самых впечатлительных запечатлела скрытая камера.

Ролик был выложен в Youtube и собрал за сутки более 200 тысяч просмотров. Многие пользователи справедливо заметили, что акция, которую затеял канал AMC, была очень рискованной, сообщают vesti.ru. Во-первых, при виде зомби у кого-то мог случиться сердечный приступ. Во-вторых, напуганные обыватели могли причинить вред актёрам, профессионально загримированным под «ходячих мертвецов». А некто georgeaxl123 оставил такой комментарий:

«Обычный день в России. Там никто не обратил бы на них внимания».



