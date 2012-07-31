Сомали. Сезон охоты на VIP-персоны в самом разгаре: теперь убит актёр

В столице Сомали Могадишо во вторник застрелен известный в стране комедийный актер Абди Джейлани Маршале. В этой стране в последние месяцы установилась относительная стабильность, но продолжаются убийства известных людей.

На прошлой неделе был застрелен вратарь молодежной сборной страны по футболу, напоминает Би-Би-Си.

Тем временем, "АН" писали, сегодня стартовал 10-дневные южноафриканское турне Госсекретаря США Хилари Клинтон, в рамках которого она намерена выразить похвалу и поддержку властям Сомали в стремлении к благополучию граждан.