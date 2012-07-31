Министра энергетики повысили после отключения света у 600 миллионов(ВИДЕО)

Премьер-министр Индии провел серию перестановок в кабинете и, в частности, назначил министра энергетики Сушила Кумара Шинде на должность главы министерства внутренних дел страны.



71-летний Шинде получил этот пост в связи с назначением его предшественника Паланиаппана Чидамбарама на должность министра финансов. Газета The Times of India сравнила уход Шинде со своего поста с заменой капитана на тонущем "Титанике".

Шинде покидает министерство в разгар энергетического кризиса, который парализовал Индию. 31 июля электричество отключилось на половине территории страны, около 600 миллионов жителей остались без света. Примерно 300 тысяч человек застряли в остановившихся поездах, а на дорогах был хаос из-за того, что светофоры не работали.

Электричество отключилось в 19 из 28 штатов, при этом в восьми из них аварии происходят второй день подряд. В ночь на 30 июля на севере Индии без света оставались более 300 миллионов человек. При этом власти так и не сумели убедительно объяснить причины произошедшего.



