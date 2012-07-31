Барак Обама, возможно, является потомком первого африканца-раба

Президент США Барак Обама, возможно, является потомком африканца - Джона Панча, обращенного в рабство в американской колонии Великобритании в 1640 году. Так решили специалисты, изучавшие корни семьи Обамы.

"Связь с Панчем, обращенным в рабство в 1640 году, проходит по материнской линии Обамы", - утверждает специалист по генеалогии Джозеф Шамуэй. Белокожая мать Обамы является потомком жителей колониальной Виргинии. А Джон Панч был слугой в одном из поместий на территории Виргинии. Он сбежал, но был пойман и приговорен к пожизненному рабству. Американские специалисты считают, что Панч стал первым африканцем, которого обратили в рабство в американских колониях, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Двое из наиболее важных в историческом плане для нашей страны афроамериканцев удивительным образом связаны между собой", - считает Шамуэй.





