Пограничники не впустили в Литву Porsche с советской символикой

Пограничники на литовском КПП Лаворишкес в ночь на вторник не пропустили в страну автомобиль Porsche 996 гражданина Белоруссии с изображенной на капоте советской символикой.



Пограничники увидели на ярко-красном капоте иномарки желтый серп, молот и звезду. Документы 26-летнего водителя были в порядке, но поскольку в Литве запрещена публичная демонстрация советской и нацистской символики, белорусу сообщили, что его машина не сможет попасть на территорию страны.

Ему было предложено продолжить путь на автобусе или пешком, но молодой человек отказался и вернулся на территорию Белоруссии.

За демонстрацию или распространение советской или нацистской символики в Литве полагается штраф в размере от 500 до 1 тыс. литов. (5 тыс. 700 – 11 тыс. 400 рублей).



