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Пограничники не впустили в Литву Porsche с советской символикой

31 июля 2012, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Пограничники не впустили в Литву Porsche с советской символикой

Пограничники на литовском КПП Лаворишкес в ночь на вторник не пропустили в страну автомобиль Porsche 996 гражданина Белоруссии с изображенной на капоте советской символикой.

Пограничники  увидели на ярко-красном капоте иномарки  желтый серп, молот и звезду. Документы 26-летнего водителя были в порядке, но поскольку в Литве запрещена публичная демонстрация советской и нацистской символики, белорусу сообщили, что его машина не сможет попасть на территорию страны.
Ему было предложено продолжить путь на автобусе или пешком, но молодой человек отказался и вернулся на территорию Белоруссии.
За демонстрацию или распространение советской или нацистской символики в Литве полагается штраф в размере от 500 до 1 тыс. литов. (5 тыс. 700 – 11 тыс. 400 рублей).

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