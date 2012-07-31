В Швеции сборщики ягод устроили массовую драку

Две группы сборщиков ягод устроили массовую драку в городе Евле в центральной части Швеции. Потасовка произошла вечером 28 июля, в ней участвовали примерно 70 человек. Причиной конфликта стала борьба за ягоды.

Лето в Швеции в этом году неурожайное.

После инцидента полицейскими были удалены из города примерно три десятка человек, один сборщик ягод был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, но 30 июля его отпустили на свободу. 43-летний гражданин Болгарии был вынужден обратиться в больницу.

Драку устроили мигранты из Болгарии, которых пригласили на сезонную работу по сбору ягод в Швецию. В середине июля шведские СМИ сообщали, что неизвестные преступники, возможно, связанные с торговлей людьми, пригласили в Швецию несколько десятков болгар на заработки. Приехав в страну, мигранты обнаружили, что их обманули: работодатели не предоставили приезжим ни работы, ни жилья. Они разбили палаточные лагеря, один из таких лагерей находился как раз недалеко от города Евле. 24 июля шведские власти арестовали гражданина Болгарии по подозрению в причастности к торговле людьми, сообщает lenta.ru.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило 30 июля, что совместными усилиями двух стран из Швеции удалось вызволить 130 человек. Они покинули Стокгольм вечером 29 июля, то есть уже после драки. На прошлой неделе шведские власти предоставили три автобуса, на которых домой вернулись 198 несостоявшихся сборщиков ягод. В понедельник в болгарском посольстве в Стокгольме оставались 29 человек.



