Япония претендует на острова Республики Корея

Япония предъявила Республике Корея территориальные претензии: Токио претендует на острова Токто (Такэсима). По утверждению министерства обороны Японии, Южная Корея незаконно оккупировала японские территории.

Министерство иностранных дел и внешней торговли РК сообщает, что в ежегодном докладе министерства обороны Японии, одобренном японским кабинетом министров, вновь содержатся утверждения о том, что острова Токто исторически и с точки зрения международного законодательства являются японской территорией.

В этой связи Республика Корея заявила решительный протест. Пресс-секретарь МИД РК Чхо Дэ Ён выступил с заявлением, в котором говорится: "Правительство Республики Корея выражает решительный протест относительно включения в издание "Оборона Японии-2012" территориальных претензий на острова Токто, которые исторически, географически и согласно международным законам является исконно корейской территорией".

Согласно заявлению МИД РК, Южная Корея требует "немедленного отказа от таких претензий".

Для справки. Токто - группа небольших необитаемых скалистых островов, по-японски - Такэсима, в международной классификации - Лианкур. Общая площадь островов - 0,188 кв км, располагаются они в западной части Японского моря. Предметом международного спора острова стали после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской Армией от японского колониального господства. По утверждению Токио, Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи еще в 1905 году. Однако и в Южной Корее, и в Северной Корее одновременно заявляют, что данные территории всегда входили в состав Корейского государства.