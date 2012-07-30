Пан Ги Мун: В Сирии атакой уничтожено десять автомобилей миссии ООН

В Сирии было совершено вооруженное нападение на кортеж главы миссии ООН по наблюдению в Сирии генерала Бабакара Гайя. С заявлением об этом сегодня выступил генеральный секретарь организации Пан Ги Мун.

"Вчера конвой генерала Гайя подвергся вооруженному нападению", — констатировал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире международной организации. Он добавил, что, несмотря на то, что во время атаки было уничтожено более десяти бронированных автомобилей, никто не пострадал.

Генерал Бабакар Гай прибыл в Дамаск только на прошлой неделе для того, чтобы сменить на посту главу МООННС Роберта Муда.

Принятое недавно решение о сокращении численности наблюдателей на половину не прекратило работу МООННС, которая продолжает совершать "адресные выезды" в те районы, где пока еще можно работать. Как раз во время одной из таких поездок генерал Бабакар Гай стал мишенью боевиков, причем дважды.

Пока генсек ООН не уточнил, в какой именно части Сирии были совершены нападения, но, по неподтвержденным данным, вчера наблюдатели направлялись в Алеппо, где в последние дли шли ожесточенные бои. И где правительство САР наблюдателей неприветствовало из соображений их безопасности.

"АН" писали, что турецкие власти у границы с Сирией создают базу наёмников для подготовки их переброски в САР.

напомним, сегодня Сирия призвала в письме главе СБ ООН и Генсеку этой организации "потребовать от вооруженных группировок уйти из сирийских городов и прекратили свои террористические действия".

А глава МИД Сирии Аль-Муаллем находящийся в понедельник с рабочим визитом в Иране получил полное одобрение действий Асада со стороны Ахмадинежада и заявил о том, что Сирия достаточно сильна, чтобы противостоять иностранному заговору.

Чуть ранее в понедельник "АН" писали, что в Лондоне сирийский дипломат ушёл в отставку из-за несогласия с политикой президента САР. В Алеппо идут жёсткие боиправительственных сил с повстанцами. Сегодня повстанцы захватили КПП близ Алеппо.