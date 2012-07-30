МИД Сирии - СБ ООН должен потребовать от боевиков уйти из городов

Сирия призвала в письме главе СБ ООН и Генеральному секретарю этой организации "потребовать от вооруженных группировок уйти из сирийских городов и прекратили свои террористические действия".



На совести этих вооруженных террористических группировок, которые "открыто поддерживают деньгами и оружием Саудовская Аравия, Катар и Турция", "ужасающие преступления, совершенные в Дамаске и по-прежнему совершаемые в Алеппо", говорится в письме.

"Они (боевики) захватили несколько густонаселенных районов и используют местных жителей в качестве живого щита, убивая всех, кто не поддерживает их преступления, и под угрозой оружия заставляют других покидать свои дома", - утверждается в документе.

Сирийская армия в течение трех последних дней проводит операцию по очистке города Алеппо от вооруженных боевиков.

"Лицемерной" называется в письме сирийского МИД позиция стран, "участвующих в заговоре против Сирии", в частности позиция США, Франции, Великобритании, Германии, Турции, Катара и Саудовской Аравии. Действия Запада и его союзников в регионе авторы письма называют "отчаянной попыткой" обеспечить политическое прикрытие действиям этих террористических группировок, сообщает РИА Новости.

"Вызывает сожаление, что те, кто утверждает, что они заботятся о Сирии, никогда не призывали террористические группировки прекратить вооруженные нападения и присоединиться к политическому процессу, предложенному ООН и одобренному Сирией", - говорится в письме.

В нем подтверждается приверженность правительства Сирии выполнению плана Аннана и его уверенность в том, что единственным выходом из кризиса является "национальный диалог с участием представителей сирийского народа, направленный на поиск выхода из кризиса и прекращение кровопролития". При этом, подчеркивается в послании, решение, которое "определит будущее Сирии и гарантирует ее стабильность, должно приниматься самими сирийцами и сирийским руководством".







