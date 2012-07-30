На первых местах списка правящей партии на выборах в Раду - премьер и певица

Список правящей Партии регионов на предстоящих выборах в парламент возглавил ее глава, премьер-министр Украины Николай Азаров. За такое решение предвыборный съезд партии власти проголосовал единогласно.



Второй по списку стала известная украинская певица, народная артистка Украины Таисия Повалий, третьим - вице-премьер Сергей Тигипко, четвертым - секретарь СНБО Андрей Клюев. Пятым номером в списке значится лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Выборы в Верховную Раду состоятся 28 октября. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, вторая половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии (на прошлых выборах допускались блоки партий), проходной барьер составляет 5%.

Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал делегатам съезда правящей на Украине Партии регионов успехов на предстоящих осенью парламентских выборах. Приветствие российского премьера в понедельник зачитал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на предвыборном съезде украинской партии.



"Уверен, что межпартийное партнерство будет и впредь совершенствоваться, способствовать активизации многогранных связей между нашими странами. Желаю съезду плодотворной работы, а всем ее участникам крепкого здоровья и новых успехов в выполнении намеченных масштабных планов", - говорится в приветствии Медведева, сообщает РИА Новости.





