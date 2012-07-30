В Алматы казахстанская полиция застрелила шестерых

В Казахстане полиция застрелила шестерых человек в ходе спецоперации, проводимой в Алматы, которые, как сообщается, были вооружены и оказали сопротивление при задержании.

Полицейские рейды начались после того, как два дня назад в этом городе один полицейский был убит, еще один ранен, передает Би-Би-Си. За последние несколько месяцев в Казахстане совершено несколько нападений на полицейских.

Власти подозревают, что за этим стоят исламские боевики.