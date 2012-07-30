Нарушение электроснабжения, оставившее без света почти 300 млн почти устранено
30 июля 2012, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Индии почти полностью восстановлено электроснабжение, которое в течение последних суток было отключено. Подача электроэнергии, нарушенная разгулом стихии, в северных регионах возобновлена на 80%.
Огромная часть Индии, включая столицу страны Дели, в понедельник утром оказалась парализована из-за массового отключения электроэнергии, вызванного авариями из-за проливных дождей и сильных порывистых ветров, напоминает Би-Би-Си.
"АН" писали, что без света остались более 300 млн человек. А в Пакистане тем временем идут акции протеста людей, также пострадавших от отключения электроэнергии. Там власти обещают ликвидировать аварии за 2-3 суток.