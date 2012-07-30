Олимпийские медали соответствуют стандарту, но по минимуму

Спортсмены на Олимпийских играх сражаются за медали, которые довольно дешевы. Например, стоимость бронзовых наград эксперты оценивают в... 4,71 доллара (около 150 рублей).



Причем состав бронзы весьма своеобразен. Эти медали состоят почти целиком из дешевой

Стоимость серебряных и золотых медалей, естественно, повыше. Олимпийское "золото" стоит порядка 644 долларов (около 21 тысячи рублей), при этом в нем содержится всего 1 процент самого золота. В остальном эта медаль состоит из серебра и меди. Серебряные медали также содержат медь и стоят половину от стоимости золотой медали.

В правилах, установленных Международным олимпийским комитетом, сказано, что в изделии должно содержаться не менее 550 грамм высококачественного серебра и 6 грамм золота. Выходит, олимпийский стандарт организаторы выдержали, но только по самому минимуму.

Напомним, медали Олимпийских игр в Лондоне являются самыми крупными и самыми тяжелыми за всю историю Игр. Медали разработал известный дизайнер Дэвид Уоткинс. Всего спортсмены получат на соревнованиях 4,7 тысячи медалей, сообщает РБК.

С одной из бронзовых наград уже случился курьез. Дзюдоист из Бразилии Фелипе Китадаи в первый день Олимпиады, 28 июля, завоевал бронзовую награду в весовой категории до 60 килограммов. А спустя считанные дни уже обратился к олимпийским властям с просьбой выдать ему новую медаль.



В объяснительной записке Китадаи сообщил, что везде носил завоеванную им медаль и, не желая расставаться с ней ни на секунду, забрал ее с собой в душ. Там дзюдоист, пытаясь уберечь награду от влаги, взял ее в зубы, но нечаянно выронил медаль.



В результате происшествия от медали откололось металлическое крепление, через которое продевается ленточка, и теперь незадачливый олимпиец не может носить ее на шее.











