Массовые демонстрации против отключения электричества прошли в Пакистане

В Пакистане прошли массовые акции протеста в связи с отключением электроэнергии в течение почти суток. Перебои возникли из-за ливней и шторма, и на восстановление потребуется ещё два-три дня, заявило правительство страны.



Как подчеркивает корреспондент Би-би-си, отключение электричества в Пакистане происходит довольно часто в провинциях, особенно в летнее время.

В соседней Индии Нажать без электричества остались около 300 млн человек. Но никто не протестует.