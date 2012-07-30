Массовые демонстрации против отключения электричества прошли в Пакистане
30 июля 2012, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Пакистане прошли массовые акции протеста в связи с отключением электроэнергии в течение почти суток. Перебои возникли из-за ливней и шторма, и на восстановление потребуется ещё два-три дня, заявило правительство страны.
Как подчеркивает корреспондент Би-би-си, отключение электричества в Пакистане происходит довольно часто в провинциях, особенно в летнее время.
В соседней Индии Нажать без электричества остались около 300 млн человек. Но никто не протестует.