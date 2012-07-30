Четверо приговорены к смертной казни за махинации с кредитами в Иране

В Иране суд в понедельник приговорил к смертной казни четырёх обвиняемых по делу о крупнейшей в истории страны банковской махинации. Они признаны виновными в получении кредитов по поддельным документам на сумму в $2,5 млрд.



Всего по этому делу было арестовано 39 человек, передает Би-Би-Си.

Отметим, что Иран предпочитает казнить граждан страны единолично: серьёзные политические последствия для Саудовской Аравии пообещал 13 июня МИД Ирана в связи с казнью граждан Исламской республики, приговорённых за незаконный оборот наркотиков.

"АН" писали, что в Северной Корее каннибалов принято казнить прилюдно.

Напомним, в середине марта Совет Европы опечалился казнью виновника в Беларуси гибели десятков минчан. 29 марта в Японии приведены в исполнение смертные приговоры - в разных тюрьмах страны были повешены трое заключенных.