Сирийскими повстанцами захвачен КПП под Алеппо

Сирийские повстанцы после десятичасового сражения захватили КПП Андан, расположенный в 5 км к северо-западу от города Алеппо. Теперь они смогут контролировать дорогу к турецкой границе.



Между тем в Алеппо не прекращаются боевые действия: продолжаются зачистки в нескольких районах города, где действуют вооруженные повстанцы. Оппозиция и армия расценивают битву за Алеппо как один из решающих боев, которые определят дальнейшую судьбу страны.

Если сирийское правительство сумеет отбить Алеппо, под контролем государства окажутся все крупные сирийские города. Повстанцы же в случае своей победы планируют захватить соседний Идлиб, сообщает РБК.

Напомним, в минувшие выходные в Алеппо продолжались бои между правительственной армией и представителями повстанческого движения. На сегодняшний день число жертв боевых действий достигло 50.



