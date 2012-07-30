В Сирии продолжаются ожесточенные бои за город Алеппо

По сообщениям наблюдателей ООН, сейчас в Сирии идут самые ожесточенные бои с момента начала восстаний, которые начались 16 месяцев назад. Международное сообщество до сих пор не в состоянии договориться о путях прекращения этого конфликта.



Тщетными выглядят попытки специального посланника от ООН Кофи Аннана с призывом к президенту Башару Асаду и повстанцам - выполнять все обязательства в рамках международных прав человека и «не допускать кровопролития».



Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле обвиняет режим Асада в «преступных действиях» и требует от него «покинуть свой пост и покинуть страну».



В субботу вечером президент Франции Франсуа Олланд, выступая на французском телевидении, обратился к России и Китаю: «Москва и Пекин должны понимать, что хаос и гражданская война будет продолжаться в Сирии до тех пор, когда Башар Асад стоит у власти», - заявил Олланд.



Тем временем в Сирии продолжаются бои за экономический центр г. Алеппо. По сообщениям наблюдателей ООН, правительственные войска для обстрела районов, которые заняли повстанцы, применяла тяжелую артиллерию и боевые вертолеты. В ходе боевых действий в субботу были убиты 22 человека, среди которых в основном мирные жители. В целом за прошлую неделю в Алеппо погибло 162 человека, не считая солдат правительственных войск.





