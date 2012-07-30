Тимошенко будет драться при насильной доставке в суд (ВИДЕО)

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отказалась от участия в судебном заседании, которое запланировано на 31 июля в Харькове. Если будет принято решение о приводе ее в зал заседания, она пообещала оказать физическое сопротивление.



Киевский районный суд Харькова назначил на 31 июля рассмотрение уголовного дела о злоупотреблениях Тимошенко на должности руководителя корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) в 1995-1997 годах, сообщают vesti.ru . Предыдущие заседания этого суда отменялись в связи с неявкой Тимошенко в суд по болезни. По итогам судмедэкспертизы украинские медики признали экс-премьера годной к присутствию на судебных разбирательствах.

По делу ЕЭСУ Тимошенко предъявлены обвинения по трем пунктам: организация хищения бюджетных средств и покушение на хищение средств из госбюджета на сумму 25 миллионов гривен (более 3 миллионов долларов), уклонение корпорации от уплаты налогов на общую сумму 4 миллионов гривен (500 тысяч долларов), использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Тимошенко сняла почти 1 миллион долларов на расходы в дорогих гостиницах и ресторанах, не заплатив налоги от этой суммы.



