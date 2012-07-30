Румынский народ не поддержал решение парламента - импичмент президенту не удался
30 июля 2012, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
Импичмент президенту Румынии Траяну Бэсеску не удался. На референдум по поводу отставки президента пришло 44% населения при необходимых более 50%, тем самым, румынский народ не поддержал предложение парламента.
Сам Бесеску заявил: "Румыны отвергли государственный переворот, организованный 256 депутатами во главе с премьером Виктором Понтой и председателем Сената Крином Антонеску. Сегодня народ поддержал курс на Европу".
Временно исполняющий обязанности президента Румынии Крин Антонеску считает, что главными причинами такого низкого голосования - это сезон отпусков, из-за чего многие избиратели референдум просто проигнорировали.
После завершения референдума крупнейшие социологические центры Румынии обнародовали такие данные: за отставку президента проголосовали 86%, а против нее были всего 13% румынских граждан. Однако из-за низкой явки, голосование может быть объявлено недействительным. Ожидаются официальные результаты, передают местные СМИ.