Румынский народ не поддержал решение парламента - импичмент президенту не удался

Импичмент президенту Румынии Траяну Бэсеску не удался. На референдум по поводу отставки президента пришло 44% населения при необходимых более 50%, тем самым, румынский народ не поддержал предложение парламента.

Сам Бесеску заявил: "Румыны отвергли государственный переворот, организованный 256 депутатами во главе с премьером Виктором Понтой и председателем Сената Крином Антонеску. Сегодня народ поддержал курс на Европу".

Временно исполняющий обязанности президента Румынии Крин Антонеску считает, что главными причинами такого низкого голосования - это сезон отпусков, из-за чего многие избиратели референдум просто проигнорировали.

После завершения референдума крупнейшие социологические центры Румынии обнародовали такие данные: за отставку президента проголосовали 86%, а против нее были всего 13% румынских граждан. Однако из-за низкой явки, голосование может быть объявлено недействительным. Ожидаются официальные результаты, передают местные СМИ.